Fenomenalni Mili Poljičak osvojio Challenger u parovima

Podijeli :

Goran Sebelic / CROPIX via Guliver Images

Mili Poljičak se u rumunjskom Targu Muresu osjeća kao kod kuće. U pojedinačnoj konkurenciji izborio je finale, a u parovima je s Neilom Oberleitnerom došao do titule. U finalu su bili bolji do domaće kombinacije Alexnadru Cristian Dumitru / Dan Alexandru Tomescu. Prepustili su im tek tri gema.

Poljičak i Oberleitner su na putu do finala izgubli tek jedan set i to u susretu prvog kola protiv Gabija Adriana Boitana i Filipa Cristiana Jianua. S Boitanom je Poljičak igrao i u pojedinačnoj konkurenciji te je slavio s 2-1 u setovima.

Ovo je Poljičku druga Challenger titula u karijeri, a isto tako i u druga ove sezone. U siječnju je s Matejem Sabanovom osvojio Challenger u Oeirasu. Splićanin se u nedjelju bori za svoju prvu Challenger titulu u pojedinačnoj konkurenciji, a njegov protivnik bit će mu Marco Trungelliti.