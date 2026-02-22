Fenomenalni Gojo osvojio ATP Challenger u Meksiku i vratio se u TOP 200

Podijeli :

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver Image

U nedjelju navečer po hrvatskom vremenu se u meksičkom Metepecu odigralo ATP Challenger finale. Tamo je Hrvatska imala svog predstavnika, a bio je to Splićanin Borna Gojo. Njegov protivnik bio je Kanađanin Alexis Galarneau kojega je Gojo porazio s 2-0 u setovima (6:1, 6:4).

Gojo je u prvom setu bio raspoložen te je Galarneaua ostavio tek na jednom gemu osvojivši prvu dionicu sa 6:1. U drugom setu je Kanađanin pružio nešto bolji otpor te je držao egal sve do 4:4.

Tada Gojo radi break i dolazi do servisa za meč koji i koristi za pobjedu od 6:1, 6:4. Ovim slavljem došao je do trećeg Challenger naslova, a prvog nakon listopada 2024. godine kada je u Sioux Fallsu slavio protiv Coltona Smitha, Amerikanca koji ga je prije dva tjedna porazio u Challenger finalu u Clevelandu.

Ovom pobjedom Gojo se vratio u TOP 200 te će od ponedjeljka biti na 196. poziciji. Splićanin ima prijavljen ATP Challenger u francuskom St. Briecu, ali nikoga ne bi iznenadilo da nakon ovog naslova otkaže nastup na tom turniru.