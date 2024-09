Fantastični Draper deklasirao De Minaura za polufinale US Opena

Podijeli :

AP Photo/Pamela Smith via Guliver

Jack Draper, 22-godišnji britanski tenisač, nastavlja uživati u najboljem turniru karijere te je u New Yorku izborio prolaz u polufinale US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u godini.

Uvjerljivo je Draper u četvrtfinalu nadigrao 10. nositelja Australca Alexa De Minaura sa 6-3, 7-5, 6-2 te u polufinalu čeka pobjednika dvoboja u kojem će igrati prvi tenisač na svijetu, Talijan Jannik Sinner i Rus Danil Medvjedev.

Do ovogodišnjeg US Opena Draper nikada u karijeri nije prošao u drugi tjedan bilo kojeg Grand Slam turnira, ali protiv De Minaura nije napravio ni jedan krivi korak od početka do kraja meča. Dominirao je žestokim udarcima s osnovne linije na koje Australac nije imao odgovor i protiv njih je bio sve bespomoćniji kako je meč trajao.

Malu šansu je De Minaur imao tijekom drugog seta. Nadoknadio je break zaostatka te je od 2-4 došao do 4-4. Ali, kod 5-5 je izgubio nova dva gema u nizu, a potom je Draper prohujao trećim setom i izborio polufinale.

Ranije su međusobni polufinalni meč na US Openu osigurali američki tenisači Taylor Fritz i Frances Tiafoe.