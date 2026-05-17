Evo gdje možete gledati Sinnerov lov na Đokovićev rekord

(AP Photo/Alessandra Tarantino) via Guliver Image

Jannik Sinner je u subotu popodne zaključio svoj meč protiv Daniila Medvedeva koji je u petak prekinut zbog kiše. Rusa je porazio s 2-1 u setovima te je tako izborio finale protiv Caspera Ruuda koji je svoje mjesto u završnici ATP Masters 1000 turnira u Rimu izborio još u petak uvjerljivom pobjedom (6:1, 6:1) protiv Luciana Darderija.

To finale Sinnera i Ruuda moglo bi biti povijesno. Naime, Talijan pred svojom publikom traži šesti uzastopni Masters 1000 naslov što još nikome nije pošlo za rukom. Isto tako, traži i svoju 34. uzastopnu pobjedu na ovoj razini što bi također bilo povećanje rekorda koji je dosad držao Novak Đoković s 31 pobjedom.

Nije ni tu kraj mogućih rekorda jer Sinner od 17 sati može izjednačiti uspjeh koji je Đoković ostvario 2018. godine. Naime, tada je srpski tenisač osvojio Masters 1000 turnir u Cincinnatiju čime je kompletirao sve turnire iz Masters 1000 serije.

Sinner pobjedom u finalu Rima sa samo 24 godine može ostvariti uspjeh koji je Đoković ostvario s 31 godinom.

Lov na povijest možete gledati na Sport Klubu 2 od 17 sati.

