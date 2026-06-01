Evo gdje je direktno iz Pariza otišao Novak Đoković

ATP 1. lip 2026
Novak Đoković eliminiran je u trećem kolu Roland Garrosa prije tri dana i odmah je napustio Pariz.

Najbolji tenisač svih vremena izravno je iz Francuske otišao u Crnu Goru, u kojoj će započeti pripreme za Wimbledon.

Baza srpskom asu je hotel u luksuznom ljetovalištu Portonovi, gdje ima odlične uvjete za rad. Novak je i prošle godine u Englesku, a kasnije i na US Open, išao izravno iz Crne Gore.

Poslije ispadanja u ranoj fazi natjecanja u Parizu, Novaka čeka pad na najmanje sedmo mjesto na ATP ljestvici, što znači i teži put do eventualnog 25. Grand Slam naslova u karijeri.

Đoković je do sada sedam puta slavio na Wimbledonu. Rekorder je Roger Federer s osam trofeja na najpoznatijem turniru na planetu.

