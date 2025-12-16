Evo gdje i kada Novak Đoković započinje novu sezonu

Nakon tri godine Novak Đoković se vraća u Adelaide, gdje je 2023. sezonu otvorio osvajanjem naslova.

Organizatori su s nestrpljenjem objavili da će najveća zvijezda turnira, koji će se igrati od 12. do 17. siječnja, biti upravo srpski tenisač.

“Definitivno se osjećam kao da igram kod kuće“, rekao je Đoković kada je 2023. godine na tom mjestu osvojio pehar.

Đoković je 2023. u finalu pobijedio Sebastiana Kordu, a na ovom turniru sudjelovao je dva puta – 2023. godine i ranije, sada već davne 2007. godine.

Iz Adelaidea je stigla i potvrda da će na turniru iz kategorije 250 nastupiti i Jack Draper, João Fonseca, Tommy Paul i Stefanos Tsitsipas.