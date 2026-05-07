Evo gdje i kada gledati mečeve Čilića, Prižmića i Ružić u Rimu

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

ATP Masters 1000 turnir i WTA 1000 turnir u Rimu već su počeli sa svojim mečevima prvog kola, ali zbog nepovoljnog vremena nisu svi željeni susreti dovršeni u srijedu pa su se neki prebacili za četvrtak.

Jedan od njih je susret hrvatskog tenisača Dina Prižmića koji je u srijedu osvojio prvi set sa 6:4 protiv Martona Fucsovicsa prije nego li je njihov meč prekinut. Splićanin će svoj susret nastaviti na terenu broj 13 nakon što svoju partiju odigraju Zizou Bergs i Terence Atmane. Prižmićev ogled s Mađarom možete gledati na Sport Klubu 4.

Kao zagrijavanje za Prižmića može vam poslužiti meč Antonije Ružić na drugom najvećem terenu u Rimu. Na BNP Paribas areni hrvatska tenisačica igrat će protiv talentirane Ruskinje Mire Andrejeve. Taj meč možete gledati na Sport Klubu 2 s početkom u 11 sati.

Nažalost po ljubitelje hrvatskog tenisa, meč Prižmića najvjerojatnije će se preklopiti sa susretom Marina Čilića i Marcosa Girona. Hrvat i Amerikanac svoj susret započet će na terenu broj 1 nakon što završe Panna Udvardy i Elise Mertens. Meč uoči Čilića bit će na Sport Klubu 9, a ako Ružić završi svoj meč prije početka hrvatskog tenisača, susret s Amerikancem gledat ćete na Sport Klubu 2.

