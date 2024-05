Emotivni Nadal nakon poraza: ‘Teško mi je pričati, ne znam je li ovo posljednji put da sam tu pred svima’

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Emotivni Rafael Nadal nije potvrdio da mu je Roland Garros 2024. posljednji u karijeri, no s obzirom na to da je nakon poraza od Alexandera Zvereva uzeo mikrofon izvan protokola, nije daleko dan kada ćemo dobiti konačan odgovor.

Legendarni Španjolac je 14 puta osvajao trofej u Parizu, a sudeći prema njegovim riječima, teško je očekivati ​​da ćemo ga sljedećeg proljeća gledati u glavnom gradu Francuske.

“Teško mi je pričati, ne znam je li ovo zadnji put pred svima. Nisam 100% siguran, ali ako jest… Publika je bila sjajna tijekom cijelog tjedna treninga. Teško mi je riječima opisati kako sam se osjećao, bilo je posebno osjetiti takvu ljubav”, rekao je Nadal i nastavio:

“Čestitam Saši na odličnom meču, ali i na naslovu u Rimu. Zaslužio si ovo, znam koliko ti je teško bilo 2022.”

Nadal je naglasio kako prolazi kroz teške dvije godine s ozljedama.

“Prošao sam kroz cijeli proces sa snom o ponovnom povratku na Roland Garros. Prvo kolo nije bilo baš idealno. Bio sam konkurentan i imao sam šanse, ali teško je protiv velikog igrača kao što je Saša. Tijelo mi je malo bolje nego prije dva mjeseca, ali zbilja ne znam hoću li opet doći ovdje. Postoji veliki postotak da se neću vratiti na Roland Garros, ali ne mogu to potvrditi 100 posto. Možda ću za dva mjeseca reći da je dosta i otići u mirovinu, ali i dalje imam ciljeve, to me motivira da ponovno budem ovdje na ovom terenu za Olimpijske igre.”

Dakle, Rafu ćemo sigurno ponovno vidjeti u Chartieru, a za kasnije…

“Puno je lijepih uspomena odavde, svaka je godina bila posebna, i zbog ljudi iza scene koji mi pomažu, ali i podrške moje obitelji, prijatelja, svih koji su mi pomogli u životu.” Hvala svima!”, rekao je Nadal.

