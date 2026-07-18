Džumhur nakon izborenog finala u Umagu: ‘Razmišljao sam o prekidu karijere’

Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida (ATP - 82.) i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur (ATP - 108.) borit će se u subotu od 19 sati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena na umaškom stadionu "Goran Ivanišević".

Merida je u prvom polufinalu lakoćom pobijedio 24-godišnjeg Argentinca Romana Andresa Burruchagu sa 6-4, 6-2, a onda je uslijedio još jedan ponoćni triler u izvedbi i režiji Damira Džumhura u kojem je Sarajlija preokretom svladao 28-godišnjeg Slovaka Alexa Molčana s 3-6, 6-4, 6-3 poslije dva sata i 44 minute igre.

Mladi španjolski “bombarder” došao je do finala bez izgubljenog seta i u četiri meča je na terenu proveo tek nešto više od šest sati. Džumhur je samo u posljednja dva meča, u četvrtfinalu i polufinalu, “orao i kopao” šest i pol sati, da bi s 34 godine po prvi put na ATP Touru došao do finala na zemljanoj podlozi. Samo po sebi se nameće pitanje je li u Džumhurovom tijelu ostalo dovoljno energije i snage za još jedan meč.

“Finale je to, mora ostati snage, htio – ne htio. Bilo je naporno, zadnja tri-četiri gema sam se malo fizički mučio, osjetio sam pad energije. Napravit ću sve za što bolji oporavak. Pokušat ću se dobro naspavati, nekih osam, devet sati, jer znam koliko mi je važno da imam svoju dozu sna. Probat ću ući u meč bez previše razmišljanja”, rekao je Džumhur nakon dvoboja.

Iskustvo je na njegovoj strani, a finala su mečevi drugačije vrste od onih koji mu prethode. Džumhuru će ovo biti peto, ali prvo nakon osmogodišnjeg jaza od posljednjeg koje je odigrao na travi u turskoj Antalyji, gdje je osvojio i posljednji od svoja tri naslova. Merida će u Umagu igrati svoje drugo finale, nakon što ga je početkom travnja u Bukureštu pobijedio Argentinac Mariano Navone.

“Mlad je, igra izniman tenis, i ne samo to nego je i mečeve u ovom tjednu završavao rutinski. Pokušat ću to promijeniti.”

Još prije nekoliko mjeseci, Džumhur je ozbiljno razmišljao o tome da na kraju sezone završi igračku karijeru.

“Nisam uživao na terenu. Više sam uživao na treninzima. Bio sam discipliniran, imao sam želju za odlaskom na treninge, ali kad bih došao na teren, kad bih trebao odigrati meč, nije bilo uživanja. Osjećao sam pritisak. U zadnjih mjesec i pol dana sam majci barem pet puta napisao da ne znam hoću li moći dalje na ovaj način.”

Međutim, ovogodišnji dolazak u Umag je sve promijenio.

“Promijenilo se dosta toga – i u glavi i samim tim što ću sa 150 bodova opet biti u Top 100 i moći igrati na velikim turnirima izravno. Nadam se da ću još barem godinu dana pričekati s objavom da je kraj karijere.”

U osvajanju spomenutih bodova Damir je imao značajnu pomoć s tribina, što od svojih navijača, što od animatora gledatelja, koji su u ključnim trenucima mečeva s Arnaldijem i Molčanom, na stadionu pustili omiljenog mu Halida Bešlića.

“Atmosfera je fenomenalna. Uvijek sam imao dobru podršku u Umagu, a rekao bih da je u zadnje dvije godine podrška sve veća. Ovi mečevi uvijek privuku dosta ljudi koji su na mojoj strani. Atmosfera me diže, daje mi snagu, a ja se iskreno nadam da će tako biti i na finalu. Ne želim ući u meč i dopustiti mu da opet rutinski dođe do pobjede. Potrudit ću se nametnuti mu igru koja će mu manje odgovarati. Hvala svima koji dolaze i stvaraju ovakvu atmosferu. Nemam priliku za igranje kod kuće, u Bosni i Hercegovini, ali ovdje se doista osjećam kao kod kuće.”

Sin Luka, koji ga u Umagu prati u stopu, nakon velike polufinalne pobjede je istrčao na teren noseći Barcelonin dres s imenom Laminea Yamala. Za razliku od njegovog španjolskog suparnika, koji je u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva prognozirao pobjedu njegovih sunarodnjaka od 2-1 i naveo Yamala kao jednog dvojice strijelaca, Džumhur je bio podijeljenih osjećaja.

“Kad već nema reprezentacija sa Balkana, kad nema Bosne, kad nema Hrvatske, drago mi je da su to Španjolska i Argentina. Navijač sam Barcelone, čiji su brojni igrači u španjolskoj reprezentaciji, ali sam i veliki Messijev fan. Nisam ljubitelj Argentine, ali ne mogu protiv Messija. Iskreno, ja bih da Messi osvoji još jednom, a mislim da će finale otići u produžetak, možda i do jedanesteraca, a u prvih 90 minuta će biti 1-1.

Nakon što je u zadnja dva dana proveo šest i pol sati na terenu stadiona “Goran Ivanišević” igrajući mečeve, njemu možda ne treba još jedan dvoboj “s produžetkom”. Merida će u finale ući kao favorit, ali to su bili i Arnaldi i Molčan, a u finalu je Damir Džumhur – četvrti najstariji finalist u povijesti umaškog turnira.

ATP 250 Umag, pojedinačno – polufinale

Daniel Merida (Špa) – Roman Burruchaga (Arg) 6-4, 6-2

Damir Džumhur (BIH) – Alex Molčan (Slk) 3-6, 6-4, 6-3