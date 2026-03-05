Dvostruki Grand Slam pobjednik prozvao Filipa Krovinovića na Instagramu

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nakon ispadanja Hajduka iz četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, dio navijača splitskog kluba glavnim krivcem za poraz vidi Filipa Krovinovića. Rijeka je na svom stadionu slavila s 3:2, i to nakon velikog preokreta u sudačkoj nadoknadi.

Hajduk je tijekom susreta vodio 2:1, no završnica utakmice potpuno je promijenila tijek događaja. U situaciji kada je Hajduk imao izglednu priliku tri na dva, Krovinović je pogriješio u napadačkoj tranziciji i izgubio loptu. Rijeka je potom krenula u kontranapad, izborila kazneni udarac i započela preokret koji je na kraju rezultirao pobjedom domaćina.

Zbog tog poteza dio navijača smatra da upravo veznjak snosi najveću odgovornost za eliminaciju iz Kupa. Krovinović je i ranije bio meta kritika, ponajviše zbog svojih odluka i stila igre, iako su mnogi smatrali da su te primjedbe često bile pretjerane. Kako u posljednje vrijeme ne pruža najbolje partije, nakon ovog susreta ponovno se našao pod valom negativnih komentara.

Među onima koji su javno izrazili nezadovoljstvo bio je i splitski tenisač Mili Poljičak, poznat kao veliki navijač Hajduka. Poljičak, koji je prošle godine gostovao u klupskoj emisiji HDTV-a, na Instagramu je objavio Krovinovićevu fotografiju koju je grafički prekrižio, jasno dajući do znanja što misli o njegovoj ulozi u porazu.

Dvadesetjednogodišnji Poljičak povremeno nastupa za hrvatsku reprezentaciju u Davis Cupu, a široj javnosti postao je poznat nakon osvajanja juniorskog turnira na Wimbledonu u pojedinačnoj konkurenciji, a osvojio je i Roland Garros u konkurenciji parova.

Trenutačno zauzima 388. mjesto na ATP ljestvici, dok mu je najbolji renking u karijeri bio 257. Uz pojedinačne nastupe, često igra i u parovima, gdje u posljednje vrijeme surađuje s Emanuelom Ivaniševićem, sinom proslavljenog Gorana Ivaniševića.