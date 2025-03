Dvojica Hrvata izborila četvrtfinale Challengera u Zadru

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Hrvatski tenis će imati dvojicu predstavnika u četvrtfinalu ATP Challenger 75 turnira "Zadar Open", nakon što se Borni Ćoriću među osmoricom najboljih priključio i 20-godišnji Splićanin Mili Poljičak, koji je u meču preokreta za dva sata i 13 minuta pobijedio Bugarina Dimitra Kuzmanova sa 6:0, 6:7 (4), 7:5.

Sjajno je Poljičak (ATP – 295.) ušao u meč s 31-godišnjim Kuzmanovom (ATP – 279.), osvojio prvih osam gemova i imao priliku ‘breakom’ doći i do devetog. Bugarski tenisač se u tom trenutku spasio, ali je kod Milijevog vodstva 3-1 ponovno bio u problemima na servisu. Poljičak je imao ukupno četiri prilike za novi ‘break’ (15-40 i dvije prednosti), ali je opet ostao bez realizacije. ‘Breakom’ u sljedećem gemu Kuzmanov se potpuno vratio u meč.

Bugarski tenisač je zaigrao puno bolje i osvojio drugi set u ‘tie-breaku’ (7-4) u kojem je Poljičak također vodio 3-1. Kuzmanov je bio na pragu preokreta kad je napravio ‘break’ za vodstvo 2-1 u odlučujućem setu. Ipak, Splićanin je uzvratio istom mjerom u sljedećem gemu, a novim ‘breakom’ je došao i do servisa za pobjedu (5-3). No, do meč-lopte nije došao. Kuzmanov je izjednačio na 5-5. No, završnica je pripala Poljičku koji je osvojio osam od zadnjih devet poena i tako se plasirao u četvrtfinale.

Tamo ga čeka prvi nositelj Challengera koji se odigrava na terenima u resortu Falkensteiner Punta Skala, a radi se o 32-godišnjem Sarajliji Damiru Džumhuru (ATP – 70.) koji je s uvjerljivih 6-3, 6-4 bio bolji od francuskog predstavnika Luke Pavlovića (ATP – 312.).

Borna Ćorić (ATP – 112.) je u hrvatskom dvoboju opravdao ulogu favorita i sa 6-2, 6-3 nadigrao 20-godišnjeg Splićanina Luku Mikruta (ATP – 360.). Za 28-godišnjeg Zagrepčanina je do 12. uzastopna pobjeda, a dovela ga je do četvrtfinala u kojem će mu suparnik biti Rumunj Filip Cristian Jianu (ATP – 241.). Njemu je u četvrtak Čeh Dalibor Švrčina (ATP – 165.) predao meč, kad je rumunjski tenisač vodio s 3-6, 6-4, 4-2.

Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu u petak, a uspiju li i Ćorić i Poljičak ostvariti pobjede, onda će hrvatski tenis imati zajamčenog predstavnika u nedjeljnom finalu.