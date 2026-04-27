Dva mjeseca pauze čeka Alcaraza, povratak malo prije Wimbledona?

Dva mjeseca pauze i povratak na Queen’s, glavnu generalnu probu za Wimbledon – to je plan Carlosa Alcaraza nakon odluke da ne igra na Roland Garrosu.
„Cilj je biti spreman za Queen’s i nastupiti na Wimbledonu. Ozljeda je upala tetive, srećom nema rupture. Carlos je dobro raspoložen i uvjeren da će se vratiti još jači. Radit će na svemu što može, ali neće koristiti zglob tijekom rehabilitacije“, objavljeno je o njegovoj ozljedi na društvenim mrežama.
Alcaraz se ozlijedio prije desetak dana u Barceloni. Prošao je prvo kolo, a od drugog je odustao. U početku se nije znala ozbiljnost ozljede, no potom je sam objavio da neće igrati ni u Rimu ni na Roland Garrosu.
Ako sve bude prema planu, izbivat će s terena oko 8,5 tjedana. Queen’s je na rasporedu dva tjedna prije Wimbledona, pa procjenjuje da će biti spreman za turnir na kojem treba braniti naslov, a koji je osvojio dva puta.
Kako pišu španjolski mediji, istu ozljedu imao je i Rafael Nadal 2014. godine. Zbog nje je ispao s Wimbledona od Nicka Kyrgiosa, nakon dva mjeseca bio je spreman za povratak, ali do kraja sezone nije prošao četvrtfinale.
Dobra je odluka da Carlos napravi pauzu jer je opasno žuriti s povratkom na teren – prenosi madridski „As“ riječi jednog liječnika. – To je osjetljiva ozljeda koju morate tretirati s velikim oprezom. Problem je što, kada se jednom pojavi, morate biti oprezni do kraja karijere. Ova ozljeda vam dopušta držati reket, ali ne i igrati na maksimalnoj razini.
„As“ podsjeća i da su od sličnog problema velike poteškoće imali Juan Martín del Potro i Dominic Thiem te da im je upravo ozljeda ručnog zgloba skratila karijere.
Alcaraz je odlično započeo sezonu i osvajanjem Australian Opena kompletirao sva četiri Grand Slama u karijeri kao najmlađi u povijesti. Potom je osvojio i Dohu i činilo se da je na pragu možda i najbolje sezone u karijeri. Sada se slika potpuno promijenila – u međuvremenu mu je Jannik Sinner preuzeo prvo mjesto na svjetskoj ljestvici i ima realne šanse znatno mu pobjeći.
Španjolac će izgubiti čak 3.000 bodova jer neće braniti naslove u Rimu i Parizu, pa Talijan može napraviti veliku razliku. Sinner brani finala na ta dva turnira, ali bit će i glavni favorit za njihovo osvajanje.
