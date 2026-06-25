Duje Ajduković zaustavljen u četvrtfinalu Challengera u Rumunjskoj

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Duje Ajduković je u četvrtak igrao svoj četvrtfinalni meč na ATP Challengeru u rumunjskom Targu Muresu. Njegov protivnik bio je Indijac Sumit Nagal koji je u prvom kolu bio bolji od Splićanina Milija Poljička. I u ovom susretu je Indijac bio koban za hrvatskog tenisača te je na kraju slavio s 2-1 u setovima.

Ajduković se u prvom setu mučio s Radu Albotom te je morao spasiti čak pet meč-lopti prije nego li je upisao svoju prvu Challenger pobjedu nakon više od mjesec dana čekanja. Nakon toga je u drugom kolu bio bolji od Franca Agamenonea s 2-0 u setovima.

Tu formu prenio je na prvi set u kojem je bio znatno bolji od Sumita Nagala. Rano je stigao do breaka prednosti, već kod 1:1, a to vodstvo je i povećao breakom kod 5:3 za konačnih 6:3 u prvom setu.

Drugi set ipak je bio izjednačeniji pa nijedan tenisač nije uspio u ranoj fazi seta doći do breaka. Nagal je tek na početku imao dvije neiskorištene break prilike dok Splićanin kroz cijeli set nije uspijevao pronaći način kako zaprijetiti Indijcu na servisu. Na kraju je Nagal bio taj koji je napravio ključni break, a to je učinio pri rezultatu 5:5 nakon čega je uspješno odservirao za 7:5 i odlazak u set odluke.

Tamo je bilo nekoliko preokreta. Prvo je Ajduković poveo s 2:0 da bi Nagal s četiri uzastopno osvojena gema preuzeo kontrolu u meču. Imao je tada Indijac i dvije break prilike za 5:2, ali nije ih iskoristio i Ajduković se vratio u susret. Smanjio je na 4:3, a potom i poravnao na 4:4. Tada je Splićanin imao tri gem lopte za 5:4 da bi na kraju ipak izgubio svoj servis te je Nagal došao do servisa za meč.

Njega je i iskoristio za pobjedu od 3:6, 7:5, 6:4 i prolazak u polufinale Challengera u Targu Muresu.