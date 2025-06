Drama u Londonu: Alcaraz igrao tri i pol sata sa specijalistom za zemlju, ali na kraju slavio

Podijeli :

Joanna Chan via Guliver

Carlos Alcaraz se u četvrtfinale ATP 500 turnira u Queen's Clubu plasirao znatno teže od očekivanog. U drugom kolu turnira u Londonu igrao je s Jaumeom Munarom koji je primarno specijalist za zemlju. No, u ovom meču je namučio Alcaraza te je u setu odluke imao i break prednosti. Ipak se pobjednik turnira iz 2023. godine sabrao i na kraju slavio s 2-1 u setovima.

Alcaraz je svoj meč osmine finala igrao u Queen’s Clubu započeo negdje od 16 sati. U prvom setu je došao do breaka u trećem gemu, a tada mu je veliku pomoć pružio Munar koji je s tri dvostruke pogreške poklonio break Alcarazu. Do kraja seta drugi igrač svijeta nije imao problema te je sa 6:4 osvojio prvu dionicu.

U drugom setu Munar je cijelo vrijeme više prijetio, ponajviše zbog manjeg fokusa Alcaraza. Ipak, drugi igrač svijeta je u devetom gemu seta imao break loptu koja mu je mogla osigurati servis za meč. Nju nije iskoristio i u gemu koji je uslijedio je Munar imao četiri set lopte.

Sve je uspio spasiti Alcaraz, ali lošije rangirani Španjolac nije odustajao. U 12. gemu je ponovno imao set-lopte, no i njih nije iskoristio. To mu se mogli i trebalo obiti o glavu u tie-breaku gdje je Alcaraz imao 6-4 i servis. Tada ipak Španjolac radi dvostruku pogrešku i vraća Munara u set koji na kraju realizira svoju sedmu set loptu za odlazak u treći set.

Tamo Alcaraz rano dolazi do breaka i vodstva od 2:0. Međutim, ponovno gubi fokus i s tri gema u nizu Munar dolazi do vodstva 3:2 i onoga što je najbitnije, breaka prednosti. Ipak, nakon toga se drugi igrač svijeta budi i dolazi do pobjede 6:4, (7)6:7, 7:5. U četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meče između Arthura Rinderknecha i Reillyja Opelke.

