Đoković za SK: Zasitio sam se tih komentara, morao sam reagirati tom slikom ozlijeđenog mišića

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Novak Đoković stigao je u Dohu, obavio prvi trening, a govorio je i za srpske novinare među kojima je i novinar Sport Kluba Vojin Veličković. Nakon tog razgovora sa nestrpljenjem očekujemo da se oglasi Fernando Verdasco, a definitivno znamo da Andy Murray ostaje Novakov trener. A znamo i zašto je Novak objavio fotografiju ozlijeđenog mišića nakon Australian Opena.

„Jest, ostao je moj trener. Imamo dogovor da radimo na neodređeno vrijeme. Bit će u Americi, a onda poslije toga vjerojatno na nekoliko turnira na zemlji, pa ćemo vidjeti kako dalje. Tako da, dogovor i dalje postoji“, rekao je Đoković.

Suradnja sa Verdascom?

„To nije istinita vijest, zapravo je nešto drugo na pomolu, ali to ne smijem reći jer on to treba da, ja mislim, večeras objavi“, uz osmijeh je ostao zagonetan Đoković.

Što slijedi poslije Dohe?

„Poslije Dohe idem u Ameriku, kada je turnirski raspored u pitanju. To mi je na rasporedu. Ono što sam objavio i ranije – Indian Wells, Miami i onda ću vidjeti koje ću turnire igrati na zemlji. U suštini sam prijavljen za sve ove velike turnire“.

Što vas je isprovociralo da objavite fotografiju ozlijeđenog mišića nakon Australian Opena?

„Isprovociralo me je to što već nekoliko puta koliko sam se u Australiji ozlijedio, 2021. i 2023., ne mogu da kažem svi, ali osjetio sam da jedna poprilično velika grupa ljudi misli da to nije istina i da su moje ozljede zapravo neki moj vid provokacije ili strateške igre mentalne sa protivnicima.

Ne bih reagirao da nisu reagirale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mjere da se ljudi, da imaju dilemu, da doslovno u pitanje dovode moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao da jest, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilijunsku publiku koja ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osjetio potrebu da jednostavno reagiram.

Da pokažem snimku sa te magnetne rezonance. To nikada nisam radio, ali to sam učinio zbog kulminacije zbog svega što se kronološki dogodilo. Znači, nije to samo ove godine nego jednostavno i 2021. i 2023. i sada. I jednostavno sam se zasitio tih komentara i, kažem, to kada su ti ljudi koji su jako važni u našem sportu rekli to što su rekli, onda sam morao reagirati“, rekao je Novak.