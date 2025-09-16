Đoković: Teško mi je predstavljati nešto i preporučiti to milijunima, a da u to ne vjerujem

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Novak Đoković otkriva da pažljivo bira svoje sponzore i da ne surađuje s nekim tek tako.

To je bila jedna od mnogih tema o kojima je raspravljao u podcastu Jayja Shettyja.

“Odbio sam brojne tvrtke jer nisu bile u skladu s mojim vrijednostima. Teško mi je predstavljati nešto i preporučiti to milijunima ljudi, a da u to ne vjerujem – nikada ne bih pio to piće ili jeo tu hranu, što god. Ako nije u skladu s mojom filozofijom, neće funkcionirati. Nije idealno za moje agente, ali sam miran u srcu jer znam da radim nešto ispravno“, ističe Novak.

Đoković je rekao da bi volio da netko obori njegove rekorde, a nedavno je puno govorio i o savjetima koje daje svojim kolegama. Objasnio je i specifičnost odnosa tenisača.

“Sjedimo jedni pored drugih, zagrijavamo se jedni pored drugih prije velikih finala. U nogometu i košarci ne vidite protivnike dok ne izađu na teren. Kod nas, mi se gledamo, timovi se gledaju i bitka počinje odmah tada. Iz te perspektive teško je očekivati ​​da će vam netko prići i tražiti savjet, ali postoje i druge stvari izvan terena. Postoje mladi igrači koji su otvoreniji, znatiželjniji i fleksibilniji“, kaže Đoković, dodajući:

“To je i stvar karaktera, netko je sramežljiv. Često se dogodi da mi članovi tima igrača postave pitanje preko članova mojeg tima, a onda ja priđem i kažem: ‘U redu je, možemo razgovarati’. Dobijem odgovor: ‘Da, ali ne želim vas gnjaviti itd.’. Dobro je imati pravu komunikaciju jer to povećava međusobno poštovanje.”

Đoković je nedavno rekao da će do kraja sezone sigurno igrati turnir u Ateni početkom studenog i da ništa drugo nije odlučeno.