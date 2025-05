Đoković slavio u prvom kolu Roland Garrosa i uspješno započeo lov na povijest

Podijeli :

Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković uspješno je započeo turnir u Roland Garrosu. Na Srbina nije utjecala ni nešto kraća pauza zbog osvajanja turnira u Ženevi te je protiv Mackenzieja McDonalda slavio s glatkih 3-0 u setovima.

Od početka susreta Đoković je gospodario terenom te je u šestom gemu njegova bolja igra došla na naplatu. Tada je Amerikancu oduzeo servis, a tu prednost sigurno je sačuvao za 6:3 u prvom setu.

U drugoj dionici break je napravio već u prvom gemu da bi prve veće probleme na servisu imao u šestom gemu seta. McDonald tada dolazi do tri vezane break prilike, no ne koristi nijednu i Đoković osvaja gem za vodstvo 4:2. Već u sljedećem gemu McDonald biva kažnjen zbog neiskorištenih prilika i Đoković novim breakom dolazi do 5:2. Iako nije uspio na svom servisu zaključit set, novim breakom u devetom gemu je došao do 6:3 i vodstva od 2-0 u setovima.

Treći set ponudio je istu priču. Đoković je dominirao i to mu se isplatilo ponovno u šestom gemu seta. Ovaj put više nije imao problema na servisu te je rutinski zaključio susret s tri puta po 6:3.

Tako je Srbin dobro započeo lov na svoj 25. Grand Slam naslov. Ako bi to uspio, postao bi prvi tenisač u obje konkurencije (muška i ženska) kojemu je to pošlo za rukom. Đoković u sljedećem kolu igra protiv pobjednika meča između Corentina Mouteta i Clementa Tabura.