Đoković se susreo s Messijem: ‘Isto smo godište, nevjerojatno mi je da još uvijek igra’

Novak Đoković na korak je do 100. titule u karijeri, i to na mestu na kojem je pre osamnaest godina osvojio svoju prvu masters titulu – u Majamiju. Do pobede u polufinalu došao je pred posebnim gostom.

Posle slabih izdanja u Dohi i Indijan Velsu, Đoković je došao sebi na turniru na kojem ga nije bilo šest godina. Na Floridi je pobedio Hidžikatu, Uga Karabeljija, Muzetija, Kordu, a sada je u polufinalu deklasirao Grigora Dimitrova sa 6:2, 6:3.

To je 13. Novakova pobeda u 14 mečeva s Bugarinom, a meč je s tribina pratio i verovatno najveći fudbaler svih vremena Leo Mesi.

“Veoma mi je drago, jasno je da je neverovatno imati ga ovde, velika čast i zadovoljstvo igrati prvi put pred njim uživo, tako da sam zaista zahvalan što je bio ovde sa svojim sinon, mislim, i sa porodicom. Divio sam mu se, naravno, kao i većina sveta tokom njegove karijere, neverovatno je da i dalje igra. Zapravo smo isto godište, rođeni 1987, lepo je što je došao”, rekao je Đoković.

Đokovićev suparnik u finalu biće mladi Čeh Jakub Menšik, koji je pobedio Tejlora Frica sa 7:6, 4:6, 7:6. Menšik ima 19 godina, ne krije da mu je Novak uzor, a više puta je isticao i koliko puta mu je Đoković pomogao u karijeri.

Dosad su igrali jednom, Novak je slavio u tri seta prošle godine u Šangaju. Veliko finale na programu je u nedelju od 20.00 na Sport klubu 1, a Đoković će igrati za 41. masters u karijeri.