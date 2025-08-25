Đoković rutinski prošao u drugo kolo US Opena

Podijeli :

via Guliver

Novak Đoković lakoćom je riješio prvu prepreku na US Openu. U prvom kolu je s 3-0 u setovima bio bolji od domaćeg predstavnika Learnera Tiena.

Srbin je u prvom setu iskoristio impresioniranost Tiena za 6:1 i vodstvo od 1-0 u setovima. U drugoj dionici stanje na terenu je ipak bilo nešto izjednačenije.

Tien je držao u egalu, a kod vodstva 5:4 je imao i set-loptu. Međutim, Đoković tada pogađa dobar prvi servis te poravnava na 5:5, a potom obojica osvajaju po gem te se odlazi u tie.break. Tamo je sa 7-3 bolji bio Đoković.

Amerikanac je treći set otvorio s breakom te se činilo kako će smanjiti zaostatak na 2-1 u setovima, ali Đoković osvaja pet gemova u nizu te dolazi do vodstva 5:1 i servisa za meč. Njega ne koristi, ali u idućem gemu radi break i sa 6:1, 7:6(3), 6:2 prolazi u drugo kolo US Opena.

Tamo će igrati s Amerikancem Zacharyjem Svajdom koji je u prvom kolu bio bolji od Zsombora Pirosa s 3-0 u setovima.