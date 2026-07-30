Đoković potvrdio: Vraća se na Masters u Cincinnatiju nakon tri godine!

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Sport Klub

Novak Đoković potvrdio je da će igrati na Mastersu u Cincinnatiju. Bit će ovo prvi put da 39-godišnjak igra na prestižnom turniru još od 2023. godine, čije će sljedeće izdanje početi 8. kolovoza.

Najbolji igrač u povijesti tenisa potvrdio je da će nastupiti na turniru čija je prethodna dva izdanja propustio – pretprošle godine zbog pauze nakon osvajanja olimpijskog zlata, a prošle zbog ozljede.

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“Radujem se što ću igrati u Cincinnatiju prvi put od 2023. godine, kada sam odigrao jedno od najboljih finala na Masters turnirima u mojoj karijeri“, prisjetio se pobjede protiv Carlosa Alcaraza nakon spašene meč-lopte, pa dodao:

“Jedva čekam vratiti se i zaigrati pred vama, jako sam uzbuđen zbog svega i radujem se druženju s navijačima. Vidimo se uskoro.“

Bit će ovo 16. Đokovićev nastup u Cincinnatiju, gdje je igrao osam finala i osvojio tri trofeja. Dugo se mučio da osvoji prvi, a to je učinio 2018. u finalu protiv Rogera Federera, čime je “zaokružio“ zlatni Masters.

Prošle su dvije godine, a Đoković je ponovio isti pothvat protiv Miloša Raonića, a 2023. je ondje odigrao posljednji meč do ove objave, koji je sigurno najbolje finale u povijesti turnira.

Bit će ovo prvo Đokovićevo pojavljivanje na terenu nakon Wimbledona, tako da njegova objava ima posebnu težinu.

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