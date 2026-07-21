Đoković posebno pohvalio dvojicu Hrvata: ‘Puno su mi pomogli’

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Prisjetio se svojih početaka te otkrio koliko su mu u razvoju karijere pomogla dvojica hrvatskih tenisača.

Novak Đoković trenutno boravi u SAD-u gdje promovira dokumentarni film, a govorio je i o svojim teniskim počecima.

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“Dvojica momaka iz moje regije, zapravo iz Hrvatske, puno su mi pomogla – Mario Ančić i Ivan Ljubičić. U to vrijeme bili su treći i sedmi tenisač svijeta, a s Ljubičićem sam dijelio istog trenera”, rekao je Đoković.

Priznao da je bio neiskusan kao tinejdžer.

“Bio sam tinejdžer i nisam imao pojma ni o čemu. Nisam znao koje žice koristiti, koji reket odabrati, kakav balans ili težinu reketa trebam. Sve sam učio u hodu. Bio sam mršavi klinac iz Srbije koji je tek ulazio u svijet profesionalnog tenisa i pokušavao pronaći svoje mjesto.”

Posebno je istaknuo Ivana Ljubičića.

“Uzeo me pod svoje okrilje. Pomagao mi je tijekom cijelog procesa, objašnjavao kako razgovarati s medijima i kako se ponašati. Najvažnije što mi je rekao bilo je da uvijek ostanem svoj i autentičan”, rekao je Đoković.