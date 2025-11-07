Đoković osigurao plasman u finale Atene

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Novak Đoković plasirao se u svoje 144. finale u karijeri te će u subotu u Ateni igrati za svoju 101. titulu. U polufinalu je u dva seta svladao Nijemca Yannicka Hanfmanna sa 6:3, 6:4, a u odlučujućem meču odmjerit će snage s boljim iz dvoboja Musetti – Korda.

Đoković je odigrao svoj najbolji meč otkako je stigao u glavni grad Grčke. Prvi set riješio je zahvaljujući breaku u šestom gemu. Rutinski je na svoj servis osvojio ovaj dio igre sa 6:3.