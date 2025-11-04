Đoković o preseljenju u Grčku: ‘Iskreno, nisam to planirao, ali…’

Podijeli :

Antonio Borga via Guliver Images

Novak Đoković priprema se za nastup na ATP turniru u Ateni koja je odnedavno postala njegov dom.

Đoković je za grčke medije objasnio kako je došlo do preseljenja u Grčku.

“Iskreno, nisam to dugo planirao. Zapravo u posljednje dvije godine, stvari su se događale, odluke su se mijenjale u našim životima, privatno i profesionalno, ali to je u redu, takav je život”, objasnio je u razgovoru za grčki SDNA.

Đoković je djecu upisao u privatnu britansku školu Saint Lawrence College:

“Imamo dvoje male djece, pokušavamo se prilagoditi i pronaći najbolje okruženje za njih. To je prioritet, kako će djeca odrastati u najkorisnijem okruženju za njih, za njihovo psihološko, fizičko i emocionalno zdravlje. Da budu u okruženju u kojem osjećam da imamo više vremena kao obitelj, privatno.”

Dodaje da su prvi dojmovi o životu u Ateni jako dobri.

“Posljednja dva mjeseca isprobavamo život u Grčkoj, stvari su jako pozitivne. Osjećamo se dobrodošlo, ljudi su jako ljubazni, velikodušni i prijateljski nastrojeni prema nama.”