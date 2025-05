Đoković o nastavku karijere: ‘Wimbledon i US Open su sigurni, a dalje…’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Neposredno nakon stotog naslova u Ženevi, Novak Đoković nije, kao što to obično čini, pokazivao emocije nakon velike pobjede.

Razlog leži u “gnjavaži od meča“, kako je rekao u Švicarskoj nakon trijumfa nad Hubertom Hurkaczom, no više emocija izazvala su djeca.

“Poslije je bilo još slavlja… Tako intenzivan meč, bio sam jako nervozan, samo sam ga htio završiti i sjesti na klupu – zato nije bilo pretjerane reakcije u tom trenutku pobjede”, kaže Novak i dodaje:

“Međutim, kada su moja djeca ušla na teren, kada sam ih vidio, osjećao sam se drugačije i shvatio sam koliko su sretni – pa smo svi zajedno slavili.”

Sada Novaku slijedi Roland Garros, a oko 15 sati čeka ga Mackenzie McDonald, 98. tenisač svijeta. U kontekstu oproštaja Rafaela Nadala, na konferenciji se govorilo i o budućem oproštaju Đokovića.

“Mislim da rezultat Roland Garrosa neće imati odlučujući faktor u daljnjem tijeku moje karijere, u široj slici. To je to, ne bih ništa dodao, vidjet ćemo kako će to biti ovdje. Ne znam što se mora dogoditi da sada kažem: ‘Pa, neću više igrati nakon Roland Garrosa’. I dalje želim igrati, Wimbledon i US Open sigurno želim igrati do kraja godine. Ostalo ćemo vidjeti kad dođe, o tom potom”.

