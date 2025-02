Đoković: Ništa me ne boli, bio sam nadigran

Podijeli :

Svjestan da je mnogo toga škripalo u njegovoj igri, Novak Đoković je realno sagledao poraz od Mattea Berrettinija sa 7:6 (7:4), 6:2.

“Odigrao je savršen meč”, objašnjava Nole prvi poraz od Talijana poslije četiri pobjede u isto toliko susreta.

“Servis izuzetno jak i precizan, visok postotak prvog udarca. Nisam imao puno šanse na njegov servis. Pogotovo u drugom setu. U prvom sam imao dve break lopte. Uvijek našao prvi servis i bio veoma agresivan, taktički odigrao veoma pametno.”

Svjestan je i da nije pružio maksimum:

“Odigrao sam dva loša gema u drugom setu. Previše sam pasivno igrao. On me je šetao po terenu, diktirao tempo. Previše sam čekao da on napravi grešku. Čestitam mu sjajno izdanje. Ja sam imao blistave trenutke povremeno, ali ispod željene razine. Očigledno su ta ozljeda i manjak treninga pod intenzitetom, znatno doprinijeli da se slabije krećem i više sumnjam u svoje udarce i on je to iskoristio.”

Iako mu je ovo prvi meč poslije predaje u Melbourneu, kaže da se nema razloga na nešto žaliti:

“Nisam osjećao nikakvu bol ili neugodnost. Jednostavno, nadigrao me je bolji igrač danas. Nije to bila moja željena razina, nisam se kretao tako dobro kao što sam želio. Nema izgovora. On je majstorski odigrao taktički, odlično je servirao i zaslužio pobijediti.”

Nole je ovdje bez Andyja Murrayja, a na pitanje što će mu Britanac donijeti kada narednog mjeseca u Americi nastave suradnju, kaže:

“Dogovorili smo se da radimo do kraja sezone na zemlji, a onda ćemo vidjeti. Neću ništa ja sada drastično mijenjati u svojoj igri, neću igrati servis i volej, osim ponekad. Suština moje igre će ostati ista. Naravno, pokušavat ću se adaptirati na podlogu na kojoj igram. Naravno, bit će više ozljeda, neće biti kao prije 10-15 godina. Naravno, ja ću i dalje pokušavati pružiti maksimum.”

Noleta sutra čeka meč u drugom kolu parova. Protivnici su Finac Heliovaara i Britanac Patten, drugi nositelji. Noletov partner je Fernando Verdasco.

“Još sam ovdje u turniru, a onda ću vjerojatno igrati u Indian Wellsu i Miamiju. Vidjet ću sa mojim timom kada završim sa ovim turnirom”, objasnio je.

Posljednji put je Đoković bio eliminiran u prvom meču nekog turnira prije tri godine u Monte Carlu protiv Španolca Davidovicha Fokine, ali to je bio u drugom kolu jer je u prvom bio slobodan. Posljednji put je bio poražen u prvoj rundi nekog turinra još 2016. na OI u Rio de Janeiru protiv Juana Martina del Potra.