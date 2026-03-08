Đoković: Ne preporučujem tenisačicama pet setova

Podijeli :

Carabelli via Guliver

Jedno od čestih pitanja na konferencijama za medije u Indian Wellsu odnosi se na prijedlog da tenisačice igraju mečeve na tri dobivena seta. Tu je ideju promovirao Craig Tiley, direktor Australian Opena, tijekom nedavnog turnira u Melbourneu.

“Ne bih im to preporučio”, rekao je uz osmijeh Novak Đoković nakon prve pobjede u kalifornijskoj pustinji.

Na molbu da objasni svoj odgovor, srpski as je otkrio zašto tako misli:

“Kada se pripremate za Grand Slamove, za mečeve koji potencijalno mogu trajati pet setova, to je potpuno drugačija priča u odnosu na ostale turnire. Kao da je riječ o sasvim drugačijem Touru. I fizičke i mentalne pripreme potpuno su drukčije. Neki mečevi mogu trajati tri, četiri, pet pa čak i šest sati. A ja sam igrao najduže finale Grand Slamova u povijesti”, podsjetio je na pobjedu protiv Rafaela Nadala u Melbourneu 2012. Nole je slavio nakon pet sati i 53 minute.

Nekada su tenisači igrali na više turnira na tri dobivena seta, osobito u nekim finalima, ali danas je taj broj ograničen samo na Grand Slamove. Ni u Davis Cupu više se ne igra na taj način.

“Takvi su dvoboji izuzetno naporni. Nedavno sam u Australiji igrao maraton s Jannikom Sinnerom, trajao je oko četiri i pol sata. Ranije, primjerice 2012., moje se tijelo brže oporavljalo nakon takvih maratona. Istina je da na Grand Slamovima imate dan pauze, ali kada odigrate tako naporan meč, dulji od četiri sata, to ostavlja snažan trag na tijelu. Vrlo je teško oporaviti se i biti spreman za sljedeći izazov.”

Tiley je predložio da tenisačice igraju na tri dobivena seta od četvrtfinala.

“Kako napredujete na turniru, osjećate se sve iscrpljenije. Umor je i mentalni, ali fizički je problem puno veći. Grand Slam je u tom pogledu potpuno drukčiji od svega s čime se suočavamo na Touru”, dodao je Đoković.

Aryna Sabalenka već se izjasnila u korist takve mogućnosti, dok se Iga Świątek ne slaže s tim prijedlogom.