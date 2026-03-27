Đoković nakon Miamija otkazao i treći Masters sezone

xVCGx via Guliver Image

Novak Đoković je u Indian Wellsu izborio osminu finala gdje ga je zaustavio Jack Draper da bi nakon toga srpski tenisač zbog ozljede otkazao nastup na ATP Masters 1000 turniru u Miamiju, sada je stiglo i novo otkazivanje.

U petak popodne je službeni profil ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu objavio kako je Novak Đoković otkazao nastup na njihovom turniru.

Srpski tenisač tako neće nastupiti na turniru gdje je osvojio dva naslova. Posljednji trofej u Monte Carlu osvojio je 2015. godine, a lani je u drugom kolu upisao poraz od Čileanca Alejandra Tabila.

