‘Đoković je to radio mjesec i pol i nije izgubio ni set. Mi ostali to ne bismo mogli’

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Karen Hačanov jedan je od tri velika ruska tenisača ove generacije koji su bili ili su još u prvih deset. Poput Danila Medvedeva i Andreja Rubljova, ne skriva koliko je impresioniran Novakom Đokovićem.

“Jednom mi je rekao da je mjesec i pol jeo samo sirovu hranu. Pitao sam ga kako je bilo, a on je odgovorio da nakon toga nije izgubio ni set. U roku od dva mjeseca osvojio je sve turnire. Kaže da se osjećao nevjerojatno svježe. Ali nemoguće je dugo slijediti takvu dijetu. On to može, nama ostalima to ne bi odgovaralo.

Morate to željeti. Mislim da su mu djeca vegetarijanci, kao i on i supruga. Ali rekao nam je u povjerenju da ih hrane bake i djedovi”, otkrio je u podcastu ruskog nogometaša Fjodora Smolova.

Na pitanje ima li Novak istu prehranu za svoju djecu kao za sebe, Hačanov se smije:

“Da, to je kao šala za Cristiana Ronalda. Ne jede čak ni tortu za svoj rođendan.”

Rus se slaže i da su se na vrhu istaknuli Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

“Mlađi su od nas, ali mislim da razlika nije tolika kao kad je bila velika trojka. Svi igraju drugačije, ali imaju iste karakteristike. Ako ne iskoristite priliku, pojest će vas”, objasnio je Hačanov.