Đoković ima bolji međusobni omjer od Alcaraza, ali kladionice mu ne vjeruju u polufinalu US Opena

Novak Đoković se pobjedom nad Taylorom Fritzom na US Openu plasirao u svoje novo polufinale Grand Slama, već četvrto ove sezone. Tamo će ga čekati Carlos Alcaraz koji je nekoliko sati ranije porazio Jirija Lehečku i tako nastavio svoju sjajnu formu u New Yorku. Bit će to drugi okršaj Đokovića i Alcaraza ove godine, a već deveti ukupno. Trenutno je Srbin u vodstvu, ali kladionice mu ne vjeruju previše u tom susretu.

Đoković je u dosadašnjih osam susreta slavio pet puta protiv Alcaraza te ima sve pobjede kada su susreti igrani na tvrdoj podlozi. Španjolac je svoje pobjede ostvario dva puta na Wimbledonu te jednom na zemlji, u Madridu. Posljednji susret pripao je Đokoviću na Australian Openu, ali od tad se štošta promijenilo u Alcarazovoj igri.

Upisao je tek nekoliko poraza, od Jirija Lehečke, Davida Goffina, Holgera Runea i Jannika Sinnera, a na US Openu još nije izgubio niti jedan set dok je Đoković četiri seta igrao protiv Camerona Norrieja i Taylora Fritza.

Zbog svih ovih parametara brojne kladionice postavile su Alcaraza kao velikog favorita. Trenutno je na pobjedu Španjolca kvota 1,25 dok je na Đokovića 4. Prebacimo li to u postotke došli bi do zaključka da za pobjedu Alcaraz ima 75% šanse dok Đokoviću pripada 25%.

Njihov susret igrat će se u petak, vjerojatno u dnevnom terminu jer drugi dio četvrtfinala još nije odigran pa bi oni imali manje vremena za odmor. U jednom četvrtfinalu igraju Alex de Minaur i Felix Auger-Aliassime dok će drugi biti svetalijanski između Jannika Sinnera i Lorenza Musettija.