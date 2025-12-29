‘Đokovićev 25. Grand Slam? Praktično nemoguće. Evo što sam čuo za Alcaraza i Ferrera…’

Podijeli :

Nekoć najbolji tenisač svijeta Jevgenij Kafeljnikov dao je opsežan i zanimljiv intervju za Sport Klub u kojem je pričao o svim aktualnostima 'bijelog sporta'.

U ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub Kafeljnikov, nekadašnji svjetski broj 1 i dvostruki Grand Slam osvajač, kolegi Saši Ozmu iz Beograda otvoreno je pričao o motivaciji Novaka Đokovića, ali i o raskidu suradnje Carlosa Alcaraza i Juana Carlosa Ferrera.

Slavni Rus smatra kako će Đoković jako teško osvojiti 25. Grand Slam.

“On jest najveći igrač svih vremena, ali natjecati se s tim mladim momcima… Novak više nema čak ni 35 godina, sada ima 39 (u svibnju). Vjerujte mi, tijelo i metabolizam ne dozvoljavaju mu da se oporavlja na vrijeme i bude brz kao mlađi igrač. Prirodu nitko ne može pobijediti. Igrač od 39 godina je jednostavno prestar u odnosu na 22-godišnjaka u punoj snazi. Može se natjecati na turnirima na dva dobivena seta, ali na tri… Praktično je nemoguće.”

Kafeljnikova zapravo čudi što Novak još igra.

“Govorio sam i ranije, možda je previše odan svojoj navijačkoj bazi širom svijeta i ljudima koji žele da on nastavi igrati. To je u redu, skidam kapu Novaku zbog toga. To samo pokazuje njegovu hrabrost i posvećenost. Ne mogu pronaći nijedan drugi razlog zbog kojeg i dalje igra, što ga motivira…”

Kafeljnikov je komentirao i ‘razvod’ Alcaraza i Ferrera, ponudivši čak i insajderske informacije o razlozima.

“Znajući da je Juan Carlos vrlo profesionalan, a takav je bio i kao igrač, siguran sam da želi apsolutnu posvećenost svojih igrača i da su njegovi zahtjevi po pitanju profesionalizma veoma visoki. Carlos je mlad, privučen je svim vanjskim iskušenjima. Vjerojatno je u posljednje vrijeme bilo teško raditi s njim. To je razumljivo. Ima 22 godine, sve djevojke ga love, tu su slava i sve što ide uz to. Nitko ne bi mogao odoliti u tako mladim godinama. Juan Carlos je to vjerojatno vidio i pokušavao je razdvojiti trening i tenis od sve te buke. Tu je, iz moje perspektive, vjerojatno došlo do sukoba.”

Kafeljnikov je mišljenja kako je problem stvorio Alcarazov otac.

“Najveća je greška kada se roditelji miješaju u proces. Ne znam kakav je Carlosov otac, ali nikada nisam volio kada netko to radi. U mojoj obitelji ja sam donosio sve odluke. Moj se otac nikad nije miješao u to koliko novca plaćam trenera ili da kupujem ovo ili ono. Iz onoga što sam čuo došlo je do velike svađe između Juana Carlosa i Carlosova oca. Carlos je odrastao čovjek, on je taj koji sada može donositi sve odluke. Ne znam zašto nije rekao ocu ‘to je moja stvar, bili smo veoma uspješni zajedno, osvojili toliko Slamova i zaradili toliko novca…’ To je za mene pomalo razočaravajuće.”

Kafeljnikov se bez osvrnuo i na budućnost ATP 250 turnira, dolazak Saudijske Arabije u Masters kalendar, ali i na pitanja poput Grand Slam ambicija Alexandera Zvereva i Danila Medvedeva, rivalstva nove generacije i mladih igrača koji tek dolaze.

