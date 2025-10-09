Đoković deseti put u polufinalu Šangaja, slijedi okršaj sa senzacijom turnira!

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver

Novak Đoković izborio je polufinale Mastersa u Šangaju pobjedom protiv Zizou Bergsa iz Belgije 6:3, 7:5.

Prvi je priliku za break-loptu na meču dobio je srpski tenisač u šestom gemu i iskoristio je, te je do kraja bio siguran na svoj servis i prvi set riješio u svoju korist rezultatom 6:3 nakon 49 minuta igre.

Drugi set je bio zanimljiv, a u devetom gemu je Đoković iskoristio prvu break-loptu u setu i poveo sa 5:4, te je dobio priliku na svoj servis rutinski privesti meč kraju.

VIDEO / Vacherot usprkos krvavim žuljevima izborio polufinale, strašni uvjeti 'koštali' i Runea

No, Belgijanac je uzvratio odmah re-breakom i poravnao na 5:5, ali Đoković nije odustajao i već u narednom gemu je napravio novi break i poveo sa 6:5, a potom je u narednom gemu bio siguran na svoj servis, te je slavio sa 6:3, 7:5 nakon skoro dva sata igre.

Đoković će se za ulazak u finale boriti protiv 204. tenisera svijeta, senzacije turnira Valentina Vacherota. Tenisač iz Monaka je sa 2:1 u setovima nakon preokreta savladao Holgera Runea i dobio priliku prvi put u karijeri zaigrati polufinale turnira iz Masters serije.