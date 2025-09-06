‘Đoković bi nakon Atene mogao nastupiti još jedino na Australian Openu’

Carlos Alcaraz nije imao milosti prema Novaku Đokoviću, nije mu prepustio niti set.

Nakon tog poraza oglasio se bivši britanski tenisač Tim Henman, koji smatra da je Đokovićev kraj karijere bliži nego što se očekuje.

Iako je nakon ispadanja od Alcaraza Đoković najavio kako će igrati na više turnira iduće sezone, Britanac u to nije toliko uvjeren.

“Novak je do kraja kalendarske godine prijavljen samo za turnir u Ateni početkom studenoga. Mislim da će nakon toga nastupiti još jedino na Australian Openu. To je turnir na kojem je ostvario najveće uspjehe i vjerujem da će tamo igrati. Ali možda čak ni on sam u ovom trenutku ne zna kakva će biti odluka”, izjavio je Henman.