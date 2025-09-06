Đoković: Alcaraz i Sinner su jednostavno predobri

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Novak Đoković (38) bio je iskren nakon poraza u polufinalu US Opena, gdje ga je u petak u tri seta (6:4, 7:6, 6:2) nadigrao Carlos Alcaraz.

Srpski tenisač priznao je da su Alcaraz (22) i Jannik Sinner (24), vodeći igrač na ATP ljestvici, u ovom trenutku jednostavno korak ispred njega, piše ATP Tour.

“Izgubio sam tri od četiri Grand Slama u polufinalu protiv ovih momaka, tako da su jednostavno predobri, igraju na zaista visokoj razini”, rekao je Đoković i detaljnije objasnio što se dogodilo na terenu:

“Nažalost, ostao sam bez snage nakon drugog seta. Mislim da sam imao dovoljno energije da se borim s njim i da držim korak s njegovim ritmom dva seta. Nakon toga sam bio iscrpljen, a on je nastavio. To je otprilike ono što sam osjetio ove godine i s Jannikom. Da, mečevi na tri dobivena seta čine mi vrlo teškim igrati protiv njih, pogotovo ako su to završne faze Grand Slama.”

Đoković je ove sezone stigao do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira, što je 2025. uspjelo još samo Sinneru. Ipak, na Australian Openu je predao meč Alexanderu Zverevu nakon prvog seta, da bi potom gubio od Sinnera na Roland Garrosu i Wimbledonu, prije posljednjeg poraza od Alcaraza u New Yorku.

Srpski tenisač, koji je tijekom turnira nekoliko puta tražio pomoć ATP-jevog fizioterapeuta, objasnio je kako mu je u ovoj fazi karijere sve teže oporaviti se na Grand Slamovima kao nekada.

“Zadovoljan sam svojom razinom tenisa, ali radi se samo o fizičkoj spremi. Kao što sam rekao nakon četvrtfinala, dat ću sve od sebe da tijelo dovedem u formu kako bih održao tu razinu koliko god sati bude potrebno”, izjavio je Đoković, koji sada ima omjer 5-4 protiv Alcaraza. “Ali to nije bilo dovoljno. To je nešto što, nažalost, u ovom trenutku moje karijere ne mogu kontrolirati.”

Priznao je da je frustrirajuće kada ga tijelo izda, no svjestan je da je to očekivano s obzirom na njegove godine.