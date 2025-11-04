Dodig slavio protiv Srbina, porazi za dvojicu Hrvata na startu u Helsinkiju

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / HTS

Hrvatski tenisač Luka Mikrut kratko se zadržao na ATP Challenger turniru kojem je domaćin Helsinki, ispao je već nakon prvog odigranog meča.

Mikrut je bio postavljen za osmog nositelja te je 160. tenisač na svijetu igrao protiv domaćeg igrača Vase Eera, koji je dobio pozivnicu organizatora. Eero je trenutačno tek 519. igrač s ATP ljestvice, ali je svladao favoriziranog Mikruta sa 7-5, 6-1.

U prvom setu se vodila ravnopravna borba u kojoj je na kraju za nijansu slabiji bio Mikrut. U nastavku meča hrvatski igrač je potpuno posustao. Osvojio je tek jedan gem u drugoj dionici i okončao svoj nastup.

Ranije u utorak je Matej Dodig prošao prvo kolo, dok Borna Gojo nije uspio preskočiti prvu prepreku. Da su obojica hrvatskih igrača slavila u svojim prvim nastupima igrali bi međusobno u drugom kolu, a ovako će Dodigov suparnik biti francuski igrač iz kvalifikacija Sascha Gueymard Wayenburg. Dodig je sa 6-3, 7-6(3) svladao srpskog igrača Dušana Lajovića, inače četvrtog nositelja u Finskoj, dok je spomenuti Gueymard Wayenburg svladao Goju sa 3-6, 7-6(2), 6-4.

Prvi nositelj u Helsinkiju je Marin Čilić koji je već slavio u prvom kolu te će u drugom igrati protiv Talijana Stefana Napolitana.