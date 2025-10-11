Dodig poražen u polufinalu Challengera u Francuskoj

Podijeli :

Foto: HTS / Mario Ćužić

Hrvatski tenisač Matej Dodig nije se uspio plasirati u finale ATP Challengera koji se održava u francuskom Roanneu. Osječanin je za protivnika imao domaćeg tenisača Huga Gastona koji ga je svladao preokretom s 2-1 u setovima.

Dobro je ušao mladi Osječanin u meč te je prvu dionicu osvojio sa 6:3. Ipak, Gaston je u drugoj dionici podigao razinu igre te je uzvratio jednakim rezultatom.

Tu igru zadržao je i u odlučujućem setu gdje je rano došao do breaka. Dodig se nakon toga više nije uspio vratiti te je Gaston upisao pobjedu s 3:6, 6:3, 6:3.

Gastonu je ovo druga pobjeda protiv Hrvata na ovom turniru i druga nakon gubitka prvog seta. U drugom kolu je izgubio prvi set od Borne Goje da bi onda osvojio sljedeća dva za pobjedu.

U finalu će 101. tenisač svijeta igrati protiv Otta Virtanena.