Dodig ipak ostao bez polufinala na turniru u Lyonu

Goran Sebelic/CROPIX via Guliver

Matej Dodig, 20-godišnji hrvatski tenisač, ostao je bez plasmana u polufinale ATP Challenger turnira u francuskom Lyonu, u četvrtfinalu je bolji od njega bio Britanac Liam Broady sa 6:3, 2:6, 6:4.

Trenutačno je 31-godišnji Broady tek 391. na svijetu, ali je prije dvije godine bio u krugu sto najboljih svjetskih tenisača. Dva puta je u karijeri igrao i u trećem kolu Wimbledona.

U prvom setu je Broady od 3:3 pobjegao na 6:3 i došao u prednost od 1:0 u setovima. Prije nego li je izgubio gem na svoj servis, kod 3:4, Dodig je propustio čak četiri break prilike u samom uvodu meča.

U drugoj dionici je Dodig dominirao i lako izjednačio na 1:1 u setovima, ali se u odlučujućem setu našao u minusu kod 2-2 kada je još jednom popustio na svoj početni udarac. Do kraja meča Dodig više nije uspio nadoknaditi zaostatak te se oprostio od turnira.