Dodig i Serdarušić uspješni u Sofiji, Ajduković ispao

Goran Sebelic/CROPIX via Guliver

Hrvatski tenisači otišli su u blisku nam Bugarsku na ATP Challenger u Sofiji. Nino Serdarušić bio je primoran igrati kvalifikacije dok su Matej Dodig i Duje Ajduković bili u glavnom ždrijebu. U ponedjeljak su sva trojica bila u akciji, a samo Ajduković nije upisao pobjedu.

Nino Serdarušić je finalno kolo kvalifikacija igrao protiv Sergeja Fomina. Nije dobro krenulo za nekadašnjeg pobjednika Umaga u parovima jer je Uzbekistanac odjurio na 3:0 s dvostrukim breakom prednosti. Ipak, Serdarušić uzvraća s četiri uzastopna gema, a na kraju i osvaja prvi set sa 7:5.

Iskoristio je taj momentum Hrvat koji u drugom setu nije izgubio niti jedan gem. Tako je sa 7:5, 6:0 izborio glavni ždrijeb Challengera, a u prvom kolu još ne zna svog protivnika.

Matej Dodig je sljedeći izašao na teren, a on protiv Filipa Cristiana Jianua nije imao problema. Rumunja je s terena ispratio sa samo četiri izgubljena gema te je sa 6:2, 6:2 izborio drugo kolo gdje čeka pobjednika između Aleksandra Donskog i Daniela Michalskog.

Duje Ajduković nije bio te sreće. Splićanin je igrao protiv Joela Josefa Schwarzlera koji ga je porazio sa 6:1, 6:4.