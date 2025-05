Dobiva li Roland Garros novog kralja i kraljicu zemlje?

Podijeli :

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Kad netko kaže Roland Garros prvo na što pomislite je Rafael Nadal i kako uopće nema potrebe pratiti ostala događanja jer se jedna stvar zna, a to je da će “Kralj zemlje” rutinski podignuti trofej pobjednika. No, 2025. bit će specifična jer u njoj Rafa neće biti u Parizu kao tenisač. Piše: Rafael Spajić

Španjolac se krajem prošle godine umirovio od profesionalnog tenisa i na terene Roland Garrosa dolazi kao počasni gost gdje će se održati ceremonija u njegovu čast. Ne sumnjamo kako će Nadal pomno pratiti turnir u Parizu gdje će imati svašta za vidjeti, a glavna priča su još uvijek Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Novak Đoković.

Može li Alcaraz cementirati status najdominantnijeg igrača na zemlji?

Rječnikom Football Managera Alcaraz je regen Rafaela Nadala. Za one koji ne znaju, to je igrač koji podsjeća stilom ili kvalitetom na nekog igrača iz prošlosti. Iako Alcaraz i Nadal svojom igrom ne nalikuju toliko ipak ih veže jedna važna karakteristika, a to je dominacija na crvenoj prašini.

Tako je mladi Španjolac već osvojio jedan Roland Garros, a uz to je kao 22-godišnjak osvojio sva tri postojeća Mastersa na zemlji. Postao je tako jedini igrač uz Đokovića i Nadala koji je osvojio Monte Carlo, Madrid i Rim. Masterse na zemlji kompletirali su i Gustavo Kuerten te Marcelo Rios, no u njihovo vrijeme igrao se Hamburg, a ne Madrid koji je bio na hardu.

Već takvo postignuće Španjolca dovoljno govori o njegovoj kvaliteti na zemlji, stoga ne čudi da je on glavni favorit za naslov u Parizu, a postaje još i veći kada se pogleda ždrijeb. Alcaraz na putu do finala izbjegava Jacka Drapera, Sinnera, Đokovića i Alexandera Zvereva. U četvrtom kolu tako može igrati sa svojom “mušterijom” Stefanosom Tsitsipasom da bi u kasnijim fazama najrealniji protivnici bili Casper Ruud, Lorenzo Musetti ili Holger Rune koji u posljednje vrijeme sve češće ima problema sa zdravljem.

Može li Đoković do povijesti i je li vrijeme da Sinner pobije tezu da je igrač za jednu podlogu?

Ako se u Parizu pojavi Alcaraz koji lako gubi fokus pa izgubi u ranoj fazi kao što je to napravio na US Openu, onda će svoju priliku dobiti i drugi tenisači, među kojima prednjače Đoković i Sinner.

Srbin je u Ženevi već ispisao povijest postavši treći tenisač u Open Eri sa 100 naslova na ATP razini, ali ipak mu još nešto nedostaje, a to je cementirati dominaciju u obje konkurencije, muškoj i ženskoj. S trenutno 24 Grand Slama izjednačen je s Margaret Court po broju Grand Slam naslova.

Iako dolazi ohrabren naslovom u Švicarskoj, Đoković je pokazao određene probleme u svojoj igri te se ipak Sinner nameće kao veći konkurent Alcarazu za naslov.

No, ono što je Talijanov problem jest manjak varijacije u igri što se posebno osjeti na prirodnim podlogama (trava i zemlja). Tako Sinner dominira na tvrdoj podlozi gdje ima tri velika naslova, ali zato je još bez finala na Roland Garrosu, a i bez osvojenog Mastersa na zemlji. Štoviše, jedini turnir koji je Talijan osvojio na crvenoj prašini je onaj u Umagu 2022. godine kada je u finalu pobijedio baš Alcaraza.

Štošta se od tog turnira promijenilo i sada Španjolac dominira u ogledima sa Sinnerom te bi, ako bi se sreli u finalu, Alcaraz još jednom bio favorit za slavlje.

S iste strane ždrijeba kao i Sinner vreba i Zverev, ali s obzirom na to da Nijemac u posljednje vrijeme bilježi ispodprosječne rezultate, teško je očekivati da će u Parizu biti prijetnja za one najbolje.

U Parizu se otvara mjesto za novu kraljicu

Iga Swiatek dosad je uvijek bila tenisačica koju su svi smatrali favoritkinjom za naslov u Parizu. Nešto proizlazi iz toga što joj je najveći uzor Nadal, a nešto je ipak zavrijedila sama, odnosno svojim titulama. Kao 23-godišnjakinja je već nakupila četiri Roland Garrosa, od čega tri u nizu.

Da smo ovu najavu pisali prije pola godine Swiatek bi nam bila jedini favorit za naslov, no s obzirom na to da u trenutku pisanja Poljakinja nema niti jedno finale na zemlji onda se polako počinju javljati sumnje.

Ne javljaju se dvojbe samo kod nas već i kod kladionica koje su kao favoritkinju za naslov postavili Arinu Sabaljenku, prvu igračicu svijeta i apsolutno dominantnu tenisačicu u posljednje vrijeme. Iako se Bjeloruskinja na zemlji ne osjeća najprirodnije, dolazi u solidnom ritmu, s osvojenim Madridom te joj se zasluženo vjeruje više nego Poljakinji.

Međutim, kako je riječ o ženskom tenisu ništa nije zagarantirano pa ne bi čudilo da neka tenisačica iz sjene podigne trofej. Tu ponajprije mislimo na simpatičnu Jasmine Paolini. Talijanka je lani zaustavljena u finalu baš od Swiatek, ali ove sezone igra najzreliji tenis.

Svaki njen udarac ima svoj smisao te svoj deficit u visini nadoknađuje iznimnom teniskom inteligencijom. Ne libi se izaći na mrežu, što je rijetkost za WTA razinu, gdje ima sjajne reakcije koje je stekla igrajući parove sa Sarom Errani na vrhunskoj razini.

Paolini je prema kladionicama tek šesti favorit što bi oni koji se vole kladiti mogli i iskoristiti. Nije garancija da će Talijanka uzeti naslov u Parizu, ali neki bi uplatu na nju mogli okarakterizirati value betom.

Povijesne priče na Roland Garrosu

Kad smo prošli sve o favoritima u Parizu red je da se dotaknemo i nekih zanimljivih detalja. Među prvima se tu ističe Marin Čilić koji je kao sretni gubitnik izborio mjesto u glavnom ždrijebu.

Osim što je Međugorac imao sreće s nekoliko otkazivanja, ovo mu je i prvi put da u neki turnir ulazi kao sretni gubitnik. Kako bi se odužio “sreći” morat će pobijediti Flavija Cobollija koji u Pariz dolazi kao pobjednik ATP 500 turnira u Hamburgu.

Povijesna priča stiže nam i iz Libanona. Naime, Benjamin Hassan, iako se na ATP-u vodi kao Nijemac, nastupa za libanonsku Davis Cup reprezentaciju. Tako je prolaskom kvalifikacija postao prvi Libanonac koji će nastupiti u glavnom ždrijebu Roland Garrosa. Ranije ove sezone je njegov sunarodnjak Hady Habib ostvario isti uspjeh, samo na Australian Openu.

Osim Libanona, povijest se piše i u Tajvanu gdje je Jenna Garland kroz kvalifikacije postala tek peta Tajvanka s plasmanom u glavni ždrijeb Roland Garrosa. Ona je na putu do prvog kola svladala i Petru Marčinko.

Može li Donna Vekić pronaći igru na zemlji?

Kad smo već spomenuli hrvatsku predstavnicu red je da se dotaknemo i najbolje hrvatske tenisačice Donne Vekić. Osječanka na zemlji ne igra svoj najbolji tenis pa tako u Parizu nikad nije došla dalje od četvrtog kola, a to joj je ujedno i najlošiji rezultat na Grand Slam razini.

Kako bi to nadmašila morat će u nedjelju poraziti Annu Blinkovu pa pobjednicu meča između ubrzo umirovljene Caroline Garcije i Zadranke Bernarde Pere te onda najvjerojatnije Elinu Svitolina. S te tri pobjede izjednačila bi najbolji rezultat, a tada bi joj na megdan došla Paolini koja ju je zaustavila na korak od sna u Wimbledonu.

Osječanka svoj Roland Garros otvara na terenu Simonne-Mathieu gdje je njen meč postavljen kao treći meč dana.