Dino Prižmić se u najboljoj sezoni karijere vraća u Umag

Alberto Gardin via Guliver Images

Hrvatski tenisač Dino Prižmić, koji će u kolovozu napuniti 21 godinu, potvrdio je svoj dolazak te će i ove godine sudjelovati na zemljanom ATP turniru u Hrvatskoj, na Plava Laguna Croatija Openu u Umagu.

Prižmić, trenutačno 79. tenisač na svjetskoj ATP ljestvici, novi je igrač koji je potvrdio dolazak i nastup u Istri, a baš na Plava Laguna Croatia Openu je ostvario prvi zapaženi rezultat na natjecanjima tog ranga, kada je 2023. godine došao do četvrtfinala.

Umaški turnir na rasporedu je od 13. do 19. srpnja.

Prošlog je tjedna Prižmić na jednom od najjačih turnira iz kalendara ATP Toura, Masters 1000 turniru u Madridu, došao do prve pobjede u karijeri protiv nekog od igrača iz društva desetorice najboljih svladavši Amerikanca Bena Sheltona. U Madridu je Prižmić pobijedio i Talijana Mattea Berrettinija, nekadašnjeg šestog igrača na svijetu.

“Dino je jedan od najvećih talenata svjetskog tenisa u svojoj generaciji i od početka smo kao turnir stajali iza njega. Ovdje je 2022. odigrao svoj prvi ATP turnir, a godinu potom već je bio četvrtfinalist, a taj rezultat je ponovio i prošle sezone. U oba navrata zaustavili su ga igrači koji su dva dana potom osvojili naslov, Australac Popyrin i Talijan Darderi. Zato ove uspjehe koje je Dino ostvario osjećamo i kao naše, jer smo vjerovali u njega u važnim trenucima karijere i sretni smo što je napravio novi veliki korak. Čestitamo mu i vidimo se ponovno u Umagu“, rekao je direktor Plava Laguna Croatia Opena Tomislav Poljak.

Prvu poveznicu s turnirom u Umagu Dino Prižmić je imao još i prije nego što je započeo utrku za bodovima. Bilo je to 2016. kad je sudjelovao na ekshibicijskom meču u kojem su glavne zvijezde bili Goran Ivanišević i Andre Agassi.

“Drago nam je da ćemo i ove godine gledati Dinu na terenima Stadiona Gorana Ivaniševića u Stella Maris Resortu. I ove godine Plava Laguna je uložila velika sredstva u poboljšanje infrastrukture u Umagu i veseli nas da će i tenisači i gosti uživati u Umagu“, istaknuo je Dragan Pujas, predsjednik Organizacijskog odbora.

Prižmić, inače, u ponedjeljak na ATP Masters 1000 turniru u Rimu igra prvo kolo kvalifikacija. Protivnik mu je Chris Rodesch iz Luksemburga.