Dimitrov u suzama odustao od Wimbledona, sad se vraća nakon tri mjeseca

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Nakon tri mjeseca izbivanja zbog ozljede prsnog mišića, Grigor Dimitrov se vratio na teren – i to na veliku pozornicu, na Paris Mastersu.

Ovaj 34-godišnji Bugarin zrači od sreće, a njegova radost je zarazna među kolegama u Defense Areni.

“Postoje mnoge različite emocije, ali sve u najpozitivnijem smislu. Lijepo je biti opet s momcima. Pokušavam provesti što više sati na terenu, jer sam to najviše želio tijekom oporavka. Naravno, moj je cilj biti 100 posto spreman sljedeće godine, ali trenutno testiram svoje tijelo i uživam u svakom trenutku“, kaže Dimitrov.

Dimitrov je odigrao svoj posljednji meč u Wimbledonu, gdje je vodio 2:0 u setovima protiv tadašnjeg svjetskog broja 1 Jannika Sinnera, ali je morao odustati zbog ozljede – peti put u karijeri da je povukao ručnu na Grand Slamu. Suze na londonskoj travi govorile su više od riječi.

Prošle godine je u Parizu stigao do finala, a u petak je trenirao sa svojim prijateljem Andrejem Rubljovom, a sljedeće jutro bio je na terenu s Franciscom Cerundolom.

“Oduvijek sam volio kraj sezone. Ne pokušavam previše razmišljati – samo biti nježan prema sebi i svom tijelu, testirati gdje sam i što mogu poboljšati za sljedeću godinu“, dodao je bivši svjetski broj 3 i posljednji Masters prvak iz 2017.

U prvom kolu pojedinačno, Dimitrov se suočava s teškim testom protiv domaćeg asa s moćnim servisom, Giovannija Mpetshija Perricarda. Međutim, Bugarin ima odličan rekord na ovom turniru (24-12) i vjeruje da ponovno može pronaći svoj ritam.

