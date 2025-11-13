De Minaur svladao Fritza i stigao na korak do polufinala ATP Finala!

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Australac Alex De Minaur, sedmi tenisač svijeta, još uvijek može doći do polufinala na ATP završnici nakon što je u četvrtak u zadnjem meču u skupini Jimmy Connors pobjedio Amerikanca Taylora Fritza (ATP-6.) sa 7-6 (7/3), 6-4.

De Minaur je ostvario svoju prvu pobjedu u meču ATP finala, koji okuplja osam najboljih igrača godine, u šestom pokušaju. Fritz, koji je pobijedio Musettija, ali izgubio od Alcaraza u svoja prva dva meča u Torinu, izgubio je svaku nadu da će doći do polufinala.

“Konačno sam uspio dobiti meč ovdje, pokušat ću se opustiti i vidjeti što će se večeras dogoditi”, rekao je 26-godišnji De Minaur.

Australski je tenisač u trećem gemu prvog seta slomio servis protivnika. Iako je Fritz, finalist “Masters turnira” 2024., vratio servis za 3-3, De Minaur je u tie-breaku brzo preuzeo kontrolu.

U drugom setu slična situacija, Fritz je izgubio servis u drugom gemu, ali ovaj put nije uspio stići zaostatak protiv De Minaura.

Nakon što je u nedjelju izgubio svoj prvi meč od prvog tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza, a zatim od Talijana Lorenza Musettija u utorak, De Minaur još uvijek ima šanse za plasman u polufinale.

Zahvaljujući ovom rezultatu, Alcaraz, sada ima osigurano mjesto u polufinalu čak i prije večerašnjeg meča protiv Talijana Lorenza Musettija.

Ako Musetti pobijedi, pridružit će se Alcarazu u polufinalu. Ako ne, drugi polufinalist iz ove skupine bit će De Minaur.