Ćorić otkrio kada bi se trebao vratiti tenisu: ‘Nažalost osjetio sam neke male tegobe’

Judit Cartiel SPP via Guliver

Borna Ćorić pojavio se na konferenciji za medije u organizaciji njegovog kolege Marina Čilića na kojoj su najavili humanitarno-sportski projekt Gem, Set, Hrvatska koji ćete moći pratiti na Sport Klubu.

Ćorić se oporavlja od operacije ramena. Iako je njegov prvotni plan bio povratak terenima ovog svibnja, točnije, na Challengeru u Zagrebu prošlog tjedna, do toga nije došlo jer je doživio novi problem.

“Zasad je plan još par tjedana jako teške i jako dosadne rehabilitacije. Nadam se da bi možda na kraju godine mogao početi s nekim turnirima i igrati sljedeću godinu”, rekao je Ćorić pa dodao:

“Nažalost, osjetio sam neke male tegobe kada sam počeo ponovno igrati. Mislim da je to sad iza mene i da smo našli pravi put, ali trebam još malo vremena.”

Tenisu će se vratiti na Čilićevom humanitarnom turniru koji će se održati 12. srpnja u Karlovcu.

“Moj povratak na teren bit će baš na ovom turniru, nadam se da ću biti u koliko-toliko ok formi, možda bih trebao nabaviti nekog dobrog partnera preko veze”, zaključio je hrvatski tenisač.