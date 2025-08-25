Ćorić iskreno: ‘Realno ja više nisam taj, moram razmisliti koliko ovo sve ima smisla’

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Borna Ćorić (ATP - 104.) je dobro započeo, ali loše završio dvoboj prvog kola US Opena protiv 20. nositelja Jirija Lehečke (ATP - 21.), u kojem ga je češki tenisač svladao s 3:6, 6:4, 7:6 (5), 6:1 za tri sata i 12 minuta.

Za nekadašnjeg juniorskog pobjednika US Opena i četvrtfinalista u seniorskoj konkurenciji, ovo je treći uzastopni poraz u Flushing Meadowsu i drugi poraz u isto toliko mečeva s Lehečkom.

Nakon poraza Ćorić je bio utučen.

“Završio sam meč prije 20 minuta pa nisam još analizirao meč. Ali, ukratko ušao sam dosta loše u meč, tko zna koliko zaredom već ove godine. Počeo sam onda bolje igrati, ali s tim da Lehečkova razina mislim da danas općenito nije bila prekvalitetna, njegov prvi set je stvarno bio ispodprosječno od onoga kako znam da on može igrati. Ali, na žalost nisam uspio to na vrijeme iskoristiti. Možda da sam mu oduzeo ranije servis u 2. setu možda bi on još više potonuo, loše sam odigrao taj gem na 2:2, a onda je on podigao svoju igru, našao je forhend, počeo je i bolje servirati. Nisam više mogao toliko čitati strane i jednostavno počeo je biti bolji. Neću reći da sam imao peh u tie breaku trećeg seta jer je on stvarno odigrao dobro, ali imao sam taj zicer na 5:3 kad sam odigrao baš na njegovu stranu, a on je pogodio paralelu. Žalim malo za tim tie breakom, iako ne znam koliko bih mogao igrati četvrti ili peti set i u kakvom bih stanju bio fizički. Zadnji dio meča Lehečka je odigrao jako dobro, to je njegova razina, odlično je rangiran s razlogom”, kaže Ćorić za Večernji list.

U zadnje vrijeme nije mu lako. Ozljeda mu se ponovno dogodila i nakon Roland Garrosa.

“Teško je i ne znam što da vam pametno kažem. Dogodila mi se ozljeda koja je bila peh. Neću ulaziti puno u nju, mogao bih dosta pričati o tome, ali ne želim radi nekih ljudi. Za ovu ozljedu prvi put u životu nisam ja kriv, ali se dogodila i još uvijek nije riješena kompletno i uopće ne znam hoće li se moći riješiti. A uz to dolaze i drugi problemi, naravno i razina igre i neki drugi fizički problemi. Nije mi lagano definitivno i vidjet ćemo što budućnost nosi.”

Vjeruje li da se i dalje može vratiti na visoku razinu?

“Teško je vjerovati u to. Mislim da sam dosta realan dečko, ne volim biti ni negativan, ali niti lažno pozitivan. Mislim da sve u životu treba sagledati realno onda kada si hladne glave i izvući se iz ovog nekog, ne znam kako bih ga nazvao, teniskog toura, putujućeg cirkusa gdje stalno putuješ i igraš. Treba stati i pogledati realno situaciju, a realno je da nisam više ja taj koji sam bio i to je to.”

Komentirao je i što Novak Đoković igra na vrhunskoj razini s 38 godina, a Čilić s 36. On sebe ne može zamisliti u 37 ili 38 da igra na toj razini.

“Apsolutno ne. Zapravo, mogu, ali ako sam u Top 5, a to nisam. Sve iznad Top 50 me apsolutno ne zanima, tako da ćemo vidjeti koliko ću se još tu vrtiti. Dao sam si neki ajmo reći “deadline” pa ću sjesti i razmisliti koliko to sve ima smisla.”

A taj ‘deadline’ je?

“Neću sada ulaziti u to, ali da, dajem si rokove da moram ostvariti neki ranking. Mogu se uvijek vrtjeti oko “stotke”, igrati dosta Challengera pa biti oko 80. mjesta na ATP ljestvici, ali ne isplati mi se. Imam stvarno dosta fizičkih problema i jako puno moram raditi uopće da bih došao na teren, da bi donekle to izgledalo dobro. Puno terapija prolazim i stvari za koje ljudi ne znaju. Puno kažem. Puno stvari se događa koje ljudi ne znaju. Puno je to previše truda, a da budem 80.”