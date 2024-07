Ćorić i dalje u potrazi za formom: Ispao na samom startu turnira u Alanti

Borna Ćorić, najbolji hrvatski tenisač, nikako da uhvati pravu formu, poraz je upisao i na startu ATP 250 turnira u Atlanti, bolji je bio Francuz Harold Mayot sa 7:6(9), 6:3.

U prvom setu svaki je tenisač čvrsto držao svoj servis do tie-breaka u kojem je Ćorić propustio dvije set-lopte i izgubio uvodnu dionicu. Drugi set je prelomljen kod 2:2 kada je Mayot došao do prvog breaka, a sve je okrunio novim oduzimanjem servisa suparnika kod 5:3 čime se probio do drugog kola turnira u Atlanti. Meč je trajao točno dva sata.

Nakon finala dvoranskog turnira u Montpellieru traje kriza Ćorićeve igre. Računajući poraz na tom turniru u finalu protiv Bublika do danas Ćorić je ostvario omjer 5:13.

