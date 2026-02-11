Čilić saznao protivnika u drugom kolu ATP 500 turnira u Dallasu

Podijeli :

(AP Photo/Dar Yasin) via Guliver Image

Marin Čilić je u utorak navečer pobijedio Learnera Tiena s 2-0 u setovima, a u tom trenutku nije znao svog sljedećeg protivnika. On je morao čekati da američki dvojac završi svoj meč prvog kola.

Čilić je čekao pobjednika meča između dvojice mladih Amerikanaca Trevora Svajde i Ethana Quinna. Njih dvojica odigrali su napeti meč u kojem je slavio nešto iskusniji Quinn sa 7:6(3), 7:5.

Tako će Čilić u drugom kolu igrati protiv 74. tenisača svijeta. Pobjednik tog meča izborit će četvrtfinale gdje će igrati protiv boljeg iz meča Jack Pinnington Jones i jednog od dvojca Jamesa Duckwortha i Eliota Spizzirrija.

