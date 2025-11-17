Čilić otkrio kad je igrao najbolji tenis života i ‘recept dugovječnosti’: ‘Da na drugoj strani nije bio Federer…’

Podijeli :

AP Photo/Joanna Chan via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić dao je veliki intervju za Flashscore u kom se osvrnuo na najbolje i najgore trenutke karijere.

Čilić je govorio o receptu dugovječnosti.

“Mislim da je ključ uvijek bila dosljednost – ne samo u rezultatima, nego i u disciplini i navikama. Uvijek sam pokušavao voditi računa o svakom detalju: treningu, oporavku, prehrani, odmoru, mentalnoj pripremi, ulaganju u sebe i svoj tim. S vremenom te male stvari izgrade temelj koji te drži. Uvijek sam volio učiti – o igri, o svom tijelu, o novim metodama – pa nikad nisam imao osjećaj da stojim na mjestu. Ta znatiželja i strast za napretkom održavale su moju motivaciju kroz godine”, rekao je za Flashscore.

Komentirao je i svoj najveći uspjeh, osvajanje US Opena.

“To je i dalje jedan od najposebnijih trenutaka u mom životu. Sve se poklopilo, pogotovo pred kraj – fizički, mentalno, tehnički. Bio sam u formi, igrao najbolji tenis, a podići Grand Slam trofej nešto je što se ne zaboravlja. Cijeli život treniraš i posvetiš se nečemu takvom, i s obzirom na konkurenciju pitaš se hoće li se to ikada dogoditi. Kad pogledam unazad, osjećam ponos i dodatnu motivaciju, znajući što je moguće kad se sve poklopi.”

Igrao je i finale Wimbledona i Australian Opena. Što mu je nedostajalo za taj posljednji korak?

“Na Wimbledonu sam, nažalost, imao užasne žuljeve u finalu, što mi je ograničilo kretanje. Kad nisi ni blizu 100% fizički, šanse su jako male. U Australiji sam možda igrao najbolji tenis u životu i imao prilike u petom setu. Da sam igrao protiv nekoga s manje iskustva u Grand Slam finalima od Federera, mislim da bih imao veće šanse.”

Otkrio je i da je njegov otac u dvorištu doma u Međugorju napravio teniski teren.

“Da, otac je napravio teren u našem dvorištu. Njegova vizija bila je nevjerojatna – dati mi priliku da igram tenis i da imam mjesto za trenirati koliko god želim. Mislim da je to jedan od glavnih razloga mog uspjeha. Roditelji su mi omogućili da stalno treniram.”

Jannik Sinner nedavno je odustao od Davis Cupa, iako se finale igra u Italiji. U njegovoj zemlji to je izazvalo buru. Razumije li njegovu odluku?

“Italija je svoj prvi Davis Cup osvojila 1976., a drugi i treći u zadnje dvije godine (sa Sinnerom). Mislim da je Jannik čak i najavio nakon prošlogodišnje pobjede da će sljedeću godinu preskočiti Davis Cup, što je potpuno razumljivo. Teniska sezona je iznimno duga i teška, i on vjerojatno želi odmor za iduću godinu, što je normalno.“

S Ivanom Dodigom, prijateljem iz djetinjstva, osvojio je Davis Cup za Hrvatsku 2018.

“Nevjerojatan trenutak – podijeliti tu pobjedu s Ivanom, s kojim sam odrastao, bilo je jako emotivno. Kao djeca smo sanjali o tome, a dovesti Davis Cup u Hrvatsku zajedno bilo je posebno. Atmosfera, jedinstvo ekipe – jedan od najponosnijih trenutaka karijere.“

Uspio se Čilić probiti u eri Federera, Nadala i Đokovića. Što je za to bilo potrebno?

“Vjera, otpornost i stalni napredak. Ta era je bila i teška i motivirajuća – niste si mogli dopustiti stagnaciju. Morao si gurati svake godine, svake sezone. Igranje protiv njih učinilo nas je sve boljima. Bila je privilegija biti dio te ere, čak i uz najtežu moguću konkurenciju.“

Alcaraz i Sinner danas su dominantni. Kakav bi savjet da mlađoj generaciji?

“Budite strpljivi, dosljedni i fokusirani na razvoj – ne samo na rezultate. Naučite dubinski razumjeti svoju igru, brinite o tijelu i uživajte u procesu. Najbolji igrači, poput Alcaraza i Sinnera, imaju veliku disciplinu i ljubav prema sportu, što ih nosi kroz teške trenutke. Talent je samo dio – posvećenost čini razliku.“

