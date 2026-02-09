Čilić ostao na istoj poziciji na ATP listi, dvojica Hrvata napredovala

Podijeli :

xEibner-Pressefotox EP_BSO via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 61. mjestu najnovije ATP liste, dok je Dino Prižmić jednu poziciju niže i sada je 122. igrač svijeta.

Za jednu stepenicu je napredovao Borna Ćorić, koji zauzima 129. mjesto, a Luka Mikrut se je zadržao na 164. mjestu. Matej Dodig je 232. nakon što se je popravio za tri pozicije.

Na samom vrhu nema promjena, prvo mjesto uvjerljivo drži Španjolac Carlos Alcaraz, a slijedi ga Talijan Jannik Sinner. Treći je Srbin Novak Đoković. Među prvih deset došlo je do dvije promjene, Kanađanin Felix Auger-Aliassime se je sa osmog popeo na šesto mjesto, a Australac Alex De Minaur je pao na osmu poziciju.

ATP lista:

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 13.150 bodova

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.300

3. (3.) Novak Đoković (Srb) 5280

4. (4.) Alexander Zverev (Nje) 4605

5. (5.) Lorenzo Musetti (Ita) 4405

6. (8) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3950

7. (7.) Taylor Fritz (SAD) 3940

8. (6.) Alex De Minaur (Aus) 3835

9. (9.) Ben Shelton (SAD) 3560

10. (10.) Aleksander Bublik (Kaz) 3235

61. (61) MARIN ČILIĆ (HRV) 890

122. (121) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 507

129. (130) BORNA ĆORIĆ (HRV) 488

164. (164) LUKA MIKRUT (HRV) 361

232. (235) MATEJ DODIG (HRV) 244