Čilić objasnio razliku između top 10 sada i u vrijeme ‘Velike trojke’

“Ako usporedite razine igre, razlika nije prevelika. Ali prije 10, 12 ili 14 godina imali ste momke koji su bili nevjerojatno konstantni, igrali su iz tjedna u tjedan na vrlo visokoj razini. Tomaš Berdych, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga – mnogo tih igrača koji su igrali zaista dobro iz tjedna u tjedan“, rekao je Čilić i dodao:

“Danas momci imaju razinu. Natječu se izuzetno dobro. Imaju sjajnu igru. Ali mislim da svi ti igrači koji su u skupini od 5. do 20. mjesta mogu još malo poraditi na toj konstantnosti kako bi donosili tu razinu iz tjedna u tjedan. Mislim da je to jedina razlika.“

Govorio je i o Novaku Đokoviću, koji je samo godinu dana stariji od njega, a i dalje igra na vrhunskoj razini.

“Ogromna inspiracija. Vidite koliko je posvećen. I čak nakon prošle godine, za prvaka kakav jest, s četiri polufinala na Grand Slamovima i teškim porazima od Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera na sva četiri, nastavio je vjerovati i raditi na svojoj igri. U Australiji je počeo igrati agresivnije i to mu se isplatilo na nevjerojatan način“, kaže Čilić i nastavlja:

“Vidite koliko je discipliniran i profesionalan kada su u pitanju prehrana, treninzi, mobilnost, sve što radi. To mu je donijelo nekoliko dodatnih godina na nevjerojatnoj razini.“

Čilić je u karijeri osvojio jednu Grand Slam titulu, US Open 2014., uz po finale u Melbourneu i na Wimbledonu, kao i polufinale Roland Garrosa.

