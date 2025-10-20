Čilić napredovao na ATP listi, sad je u top 90! Evo kako stoje naši ostali tenisači

Podijeli :

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je tri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 89. poziciju.

Borna Ćorić je pao pet mjesta, na 112. poziciju, dok se Dino Prižmić popeo jedno mjesto i sada je 119. tenisač svijeta.

Pad od jednog mjesta je zabilježio Luka Mikrut koji se spustio na 160. poziciju, dok je Borna Gojo napredovao tri mjesta i sada je 221. tenisač svijeta.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 20. listopada:

1.(1) Carlos Alcaraz (Špa) 11.340

2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.000

3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.930

4.(4) Taylor Fritz (SAD) 4.645

5.(5) Novak Đoković (Srb) 4.580

6.(6) Ben Shelton (SAD) 4.100

7.(7) Alex De Minaur (Aus) 3.935

8.(8) Lorenzo Musetti (Ita) 3.685

9.(9) Jack Draper (VBr) 3.590

10.(11) Holger Rune (Dan) 3.180

….

89.(92) MARIN ČILIĆ (HRV) 709

112.(107) BORNA ĆORIĆ (HRV) 557

119.(120) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 536

160.(159) LUKA MIKRUT (HRV) 368

221.(224) BORNA GOJO (HRV) 257

