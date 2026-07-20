Čilić je ponovno najbolji hrvatski tenisač, pobjednik Umaga napravio veliki pomak na listi

Podijeli :

xMarcelxvanxPlateringenx via Guliver Image

Marin Čilić ponovno je najbolje rangirani hrvatski tenisač na novoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak, on je popravio plasman za dva mjesta u odnosu na prošli tedan i sada je 86. igrač svijeta čime je preskočio Dinu Prižmića koji je pao za sedam mjesta te sada zauzima 91. poziciju.

Značajan pomak naprijed ostvarila su sva četiri polufinalista prošlotjednog Croatia Opena u Umagu. Najviše je napredovao pobjednik turnira, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida koji je skočio za 23 mjesta i sada je 59., finalist Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine je popravio plasman za 21 poziciju i sada je 87., dok su polufinalisti, Slovak Alex Molčan i Argentinac Roman Burruchaga, ostvarili napredak od 20, odnosno sedam mjesta, pa je Molčan sada 81., a Burruchaga 60.

POVEZANO Džumhur nije uspio, Španjolac u Umagu do prvog naslova

Veliki napredak bilježi i bivši treći igrač svijeta Grk Stefanos Tsitsipas kojemu je trijumf u Gsaadu donio skok za 34 pozicije pa je on sada 51. na ATP ljestvici.

Među najboljima nije bilo promjena, uvjerljivo je vodeći Talijan Jannik Sinner ispred Nijemca Alexandera Zvereva i Španjolca Carlosa Alcaraza,

ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1 (1) Jannik Sinner (Ita) 13,450

2 (2) Alexander Zverev (Njem) 8,480

3 (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8,160

4 (4) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4,740

5 (5) Alex de Minaur (Aus) 4,110

6 (6) Ben Shelton (SAD) 3,770

7 (7) Novak Đoković (Srb) 3,760

8 (8) Danil Medvedev 3,670

9 (9) Flavio Cobolli (Ita) 3,460

10 (10) Taylor Fritz (SAD) 3,365

—————————————–

86 (88) MARIN ČILIĆ 721

91 (84) DINO PRIŽMIĆ 702

169 (168) BORNA GOJO 340

175 (172) LUKA MIKRUT 328

258 (254) MATEJ DODIG 214

306 (303) DUJE AJDUKOVIĆ 176

356 (348) MILI POLJIČAK 141